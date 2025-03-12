هذا هو سعر الخروف الإسباني

قاربت أسعار رؤوس الماشية في الأسواق الأوروبية ثلاثمائة أورو للرأس الواحد دون احتساب تكاليف النقل البحري والأعلاف، إذ تعتبر السلالة الإسبانية من أجود السلالات مقارنة بالرومانية والايطالية.

في تصريح خص به “النهار أنلاين”، قال محمد تومي صاحب شركة “الرحمة MEAT” أحد كبار مستوردي اللحوم الحمراء في الجزائر، بأن أسعار رؤوس الماشية في دولة اسبانيا تقدر بـ5.50 أورو للكليوغرام الواحد. وعليه فإن الخروف بوزن يتراوح بين أربعين وخمسين كليوغرام يصل إلى 275 أورو دون احتساب تكاليف النقل البحري “اجمالي السعر قد يصل إلى 275 أورو وهو عبارة عن لحم بنسبة خمسين من المائة والخمسين المتبقية ديشي”.

وبالعملة الوطنية، قال محدثنا السعر يصل إلى خمسة وأربعين ألف دينار بما يعادل أربعة ملايين وخمسمائة ألف سنتيم.

وتعتبر أسعار رؤوس الماشية الإسبانية الأغلى مقارنة بالرومانية والإيطالية بالنظر إلى جودتها.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر لدى ترأسه لآخر مجلس للوزراء الأحد الماضي. باستيراد مليون رأس ماشية من الخارج تحسبا لعيد الأضحى من خلال إطلاق استشار دولية.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أمر بـ “إعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها. قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى”، على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار.

كما أمر رئيس الجمهورية بأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة. والعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق. مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، وفقا للبيان.

علاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية بإمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية. للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.