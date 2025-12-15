هذا هو سعر الشطر الأول لسكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن جملة من القرارات الهامة المتعلقة بصيغة السكن عدل 3.

و حددت الوزارة مبلغ الشطر الأول بـ 343 ألف دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من ثلاث غرف. و 431 ألف و500 دينار جزائري بالنسبة للسكنات المكونة من أربع غرف.

وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، قرّرت وزارة السكن، عن طريق وكالة عدل، السماح للمسجلين في برنامج عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين. وذلك في إطار التخفيف عن المكتتبين ومراعاة قدرتهم الشرائية. وأكدت الوزارة أن عملية الدفع ستكون مقسّمة على دفعتين تمتدان على فترة قدرها ثلاثة أشهر.

ويشمل هذا الإجراء السكنات المكونة من ثلاث وأربع غرف، حيث يهدف تقسيم الشطر الأول إلى تسهيل عملية الدفع ومنح المكتتبين الوقت الكافي لإتمام الإجراءات المالية بكل يُسر وسلاسة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توطين 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 على مستوى القطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس. في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض السكني بهذه الولاية. كما كشفت عن توطين ما مجموعه 50 ألف وحدة سكنية إلى غاية اليوم على المستوى الوطني. على أن يرتفع العدد إلى 61 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية.