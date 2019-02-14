هذا هو سلاح “محرز” للعودة للحياة مع “غوارديولا” !!

أظهر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” إرادة كبيرة في تدريبات فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

وذلك قبل لقاء “السيتيزن” ضد المُضيف “نيو بورت كاونتي” يوم السبت في الدور ال5 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور تدريبات زملاء نجم الخضر قبل موقعة السبت.

وأظهرت الصور تواجد محرز في حالة معنوية جيدة حيث لم تغادر الإبتسامة وجه صاحب الرجل اليُسرى السحرية رغم وضعيته الصعبة.

ويهدف محرز للعمل بكل قوة من أجل كسب ثقة “غوارديولا” مُجددا والعودة للحياة كرويا بعد أن عانى مؤخرا من التهميش.