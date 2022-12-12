هذا هو شرط الحصول على إعانة السكن الريفي

خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة في إجتماعها اليوم برئاسة المسؤول الأوّل عن القطاع محمد طارق بلعريبي السكن الريفي.

وحضر الإجتماع كل الأمين العام للوزارة وكذا رئيسة الديوان وايضا المدير العام للسكن. كما شهد الإجتماع حضور خلف الله مختص في الإعلام الآلي.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك تم تقديم عرض للمنصة الرقمية للسكن الريفي. والتي تعتزم الوزارة الاعتماد عليها في عملية توزيع السكن الريفي عبر كافة أرجاء الوطن.

كما قدمت خلال ذات الإجتماع ملاحظات من ناحية الشكل والمضمون على ما تم تقديمه في هذه المنصة على أن يكون هناك لقاء ثاني لاستكمال هذه المنصة. التي من شأنها التخفيف من الإجراءات الإدارية للحصول على السكن الريفي ويصبح التسجيل الإلكتروني سبيلا وحيدا لاقتناء هذه الإعانة.