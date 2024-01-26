هذا هو شرط بلماضي لفسخ عقده مع الفاف

كشفت مصادر النهار أونلاين، اليوم الجمعة، مستجدات جديدة بشأن قضية فسخ عقد الناخب جمال بلماضي، مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد رفضت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بقيادة وليد صادي، منح المدرب جمال بلماضي، أكثر من 3 أشهر تعويض.

كما أوضحت ذات المصادر، أن المدرب جمال بلماضي، رفض هذا المقترح جملة وتفصيلا، ويريد تعويض أكثر من 3 أشهر.

وبالإضافة لهذا، فإن الفاف مُصرة على فسخ عقد المدرب بلماضي، حتى في حال تراجعه عن الإستقالة.