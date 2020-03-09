هذا هو شرط بلماضي للعودة الى “دار الشرع”!
وضع الناخب الوطني جمال بلماضي، شرطا مُحددا من أجل عودة الخضر لملعب 5 جويلية الأولمبي في المُستقبل القريب.
ووفقا لمصادر تلفزيون “النهار”، فإن مُهندس التتويج بكأس إفريقيا الأخيرة، طالب بضرورة تجهيز غرفة ملابس خاصة بأشباله لا غير.
وأبدى التقني إعجابه بالإصلاحات التي عرفها “المُركب الأولمبي”، والذي أعيد إفتتاحه مؤخرا فقط لإستقبال المُباريات.
يُشار بأن أبطال إفريقيا، لم يتواجدوا في “دار الشرع”، منذ فترة رابح ماجر والمُباراة الودية أمام إفريقيا الوسطى.
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