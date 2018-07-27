هذا هو شرط بوتين للذهاب مع أردوغان إلى المطعم

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرطا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل قبول دعوته الذهاب معه إلى المطعم.

وجدد الرئيس التركي دعوته للزعيم الروسي للذهاب معا إلى المطعم لتناول وجبة العشاء معا وهذا خلال لقاءهما على هامش قمة “بريكس” في مدينة جةهانسبورغ.

وقال بوتين أن شرطه مازحا: “اتفقنا على ان نذهب إلى المطعم لتناول الطعام عندما تسمحون لمنتجاتنا اللحمية بالدخول إلى سوقكم”.

وأضاف: “وهذا حتى تكون منتجاتنا اللحمية موجودة في المطعم”.

وبدوره رد عليه أردوغان بالتاكيد على ان دعوته لا تزال قائمة وسينتظره بكل سرور.