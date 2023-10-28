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هذا هو شرط صرف المنحة الجامعية المقدرة بـ 2000 دينار على الطلبة

بقلم نوال زايد
هذا هو شرط صرف المنحة الجامعية المقدرة بـ 2000 دينار على الطلبة
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صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. مرسوم رفع المنحة الجامعية للطلبة إلى 2000 دينار شهريا.

وقد تم تحديد المبلغ الشهري للمنحة التي تُخصص للطلبة المسجلين. في التدرج أو الطور الأول أو  الذين تلقوا تكوينا.

كما يتم منح 2000 دينار شهريا للطلبة، عندما تفوق مدة التكوين 30 شهرا.بالنسبة الطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا. يقل 10 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو يساويه.
وتسري أحكام هذا المرسوم ابتداءً من أول أكتوبر 2023.

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