هذا هو طريق الجزائر للتأهل إلى مونديال قطر 2022 !

يتعرف المنتخب الجزائري لكرة القدم يوم الإثنين المقبل على منافسيه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المزمع إجرائها بقطر.

وستكون تصفيات القارة الإفريقية على ثلاث مراحل قبل الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث ستشارك الجزائر بداية من المرحلة الثانية التي تتكون من 10 مجموعات من 4 منتخبات في كل مجموعة.

وستكون الجزائر مجبرة على إحتلال صدارة المجموعة، قبل أن تخوض مباراة السد مع أحد متصدري المجموعات الأخرى في لقاء سيلعب ذهاب وإياب مثلما حدث سنة 2013 عندما واجه المنتخب الجزائري نظيره البوركينابي في المباراة الفاصلة.