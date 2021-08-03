هذا هو علي ولحاج القائد الجديد للدرك الوطني

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، العميد علي ولحاج، قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وتجدر الإشارة إلى إن العميد علي ولحاج، تم تنصيبه سنة 2015 قائدا جهويا للدرك الوطني بالقيادة الجهوية الثالثة، ببشار.

كما تم تعيينه، سنة 2020، رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني.

كما تم تعيين، العميد سيد أحمد بورمانة، قائدا لأركان الدرك الوطني.

وشغل العميد بورمانة، منصب مدير معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية.

وجرت مراسم التنصيب، بقيادة الدرك الوطني، بالشراقة، تحت إشراق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وأشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول أوت 2021، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد يحي علي والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين ڨواسمية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقف الفريق، في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد العربي بن مهيدي، الذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني إسمه، أين وضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهيد، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار.

واستهلت مراسم حفل التنصيب بتفتيش الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني:

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول أوت 2021، أنصب رسميا العميد يحي علي والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة “.

وبعدها قام الفريق بتسليم العلم الوطني إلى القائد الجديد والمصادقة على محضر تسليم السلطة.