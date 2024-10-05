هذا هو فيلم افتتاح مهرجان وهران الدولي

يفتتح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، أولى عروضه اليوم السبت، بالفيلم الجزائري “عين لحجر” في عرضه العالمي الأول للمخرج لطفي بوشوشي بحضور طاقم العمل.

ويتم عرض الفيلم، اليوم، على الساعة 11 صباحاً، بقاعة المغرب بوسط مدينة وهران.

وتم إنتاج الفيلم، سنة 2024، ومدته ساعة ونصف، للمخرج بوشوشي لطفي، وهو من إنتاج مؤسسة “سارل ستودي دي أس. وزارة الثقافة الجزائرية.. المركز الجزائري لتطوير السينما”. وكتب سيناريو الفيلم، رشيد بن براهيم.

ومن أبطال الفيلم، النجم الجزائري نبيل عسلي في دور بطوش، ومراد صاولي في دور الشريف، وكمال رويني في دور الطيب، وحورية بهلول في دور عائشة.

قصة الفيلم

قبل أشهر قليلة من الحراك. في قرية مهملة، تضرب عاصفة قوية، فينتهز “بطوش” سيئ السمعة الفرصة للثراء.

وفي تلك الأثناء، يتعرض رئيس المحطة الحقيقي للاضطهاد من قبل السكان الذين تُركوا ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم.

هجاء في شكل كوميديا ​​درامية، تتخللها روح الدعابة السوداء تتخللها قصة حب لأجمل فتاة في واحة النخيل، “مليكة”.

الدورة الثانية عشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

ويشارك في المنافسة الرسمية للطبعة الثانية عشرة للمهرجان أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا. منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية. تحت إشرف لجان تحكيم تضم أسماء بارزة في الفن السابع.

وتتوزع الأفلام المتنافسة في هذه الدورة على أربع مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية القصيرة، إضافة إلى عروض موازية.