هذا هو كريم حسني وزير الموارد المائية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كريم حسني وزيرا للموارد المائية والأمن المائي خلفا لمصطفى كمال ميهوبي.

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وشغل كريم حسني في وقت سابق منصب مدير عام للديوان الوطني للتطهير ورئيسا لمجلس إدارة سيال مابين سنوات 2010 إلى غاية سنة 2015.

وبعد تنحيته من الديوان الوطني للتطهير، تقلد كريم حسني منصب مدير عام للوكالة الوطنية للموارد المائية ANRH، قبل أن يصبح مستشار بالوزارة. ثم كلف بإدارة ملف دمج الديوان الوطني للتطهير مع الجزائرية للمياه.