هذا هو سر احتفالية غريليتش بهدفه أمام إيران !

قام أمسية اليوم الإثنين، النجم الدولي الانجليزي، جاك غريليتش، بلفتة رائعة خلال مواجهة مُنتخب بلاده أمام إيران.

حيث أوفى، غريليتش، بوعد قطعه لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل انطلاق منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

ولم ينس نجم مانشستر سيتي الطفل فينلاي البالغ 11 عاما والمُصاب بالشلل الدماغي، بعدما وعده باحتفال خاص.

إذ لوح، غريليتش، بعد تسجيله الهدف السادس للانجليز بذراعيه على طريقة أمواج، مثلما كان قد طلب منه الصبي الصغير.

وكان، غريليتش، قد التقى بفينلاي بعد أن كتب له الأخير رسالة طويلة، يُعبر له عن إعجابه به، وأيضا لتفاني غريليش ناحية أخته الصغيرة هولي، التي تعاني من نفس اضطراب النمو.