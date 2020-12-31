هذا هو لقاح “سبوتنيكV” الذي إختارته الجزائر للتطعيم ضد كورونا

“سبوتنيك V” هو أول لقاح مسجل في العالم، ضد فيروس كورونا، طوره مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

ولقاح “سبوتنيك V“، قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد.

وقد تم تصنيف اللقاح، ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل 10 لقاحات مرشحة.

ويعمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بالتعاون مع الشركاء والمصنعين على ازدياد حجم إنتاج اللقاح بصورة متسقة.

وتبلغ تكلفة جرعة واحدة من لقاح “سبوتنيك V” للأسواق الدولية، أقلّ من 10 دولار.

ويضم لقاح “سبوتنيك في” جرعتين لشخص واحد.

ويمكن تخزين اللقاح على شكله مجفف بالتبريد “الجاف”، عند درجات الحرارة +2 إلى +8 درجات مئوية.

وقد قدّمت أكثر من 50 دولة طلباتها لشراء أكثر من 1.2 بليون جرعة من لقاح “سبوتنك في”.

وسيتم إنتاج اللقاح للأسواق العالمية، بواسطة الشركاء الدوليين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي متواجدين في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

وأظهر لقاح “سبوتنيك v “، فاعلية تزيد عن 95 بالمائة، وفي مواجهة الحالات الشديدة لمرض “COVID-19″، وصلت فاعليته إلى 100 بالمائة.

وكشف مدير مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينزبيرغ، أنه قام بنفسه بإختبار اللقاح.

وأكد غينزبيرغ، إنه “لم يعاني من أية آثار جانبية”.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كورونا، والذي أطلق عليه إسم “سبوتنيك v“، في أوت الماضي.

وأعلن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، أمس الأربعاء، أنه تم الفصل في إختيار اللقاح المضاد لفيروس كورونا ووقع الإختيار على مخبر روسي.

وصرح عمار بلحيمر أنه تم إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مخبر روسي لإقتناء أوّل دفعة من لقاح “سبوتنيك v “.