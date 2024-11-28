هذا هو مبلع التسجيل في امتحان الباك

أكدت وزارة التربية أن دفع حقوق التسجيل يتم عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة “الذهبية “لبريد الجزائر، وباستخدام حساب المترشح، اسم المستخدم. كلمة المرور.

وتحدد حقوق التسجيل كما يلي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسينن

-امتحان شهادة التعليم المتوسط: 1000 دج.

-امتحان شهادة البكالوريا : 1500 دج.

بالنسبة للمترشحين الأحرار :

-امتحان شهادة التعليم المتوسط: 2000 دج.

-امتحان شهادة البكالوريالغير الحاصلين على شهادة البكالوريا : 3000 دج

للحاصلين على شهادة البكالوريا في دورات سابقة: 5000 دج