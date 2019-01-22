هذا هو متوسط أجر الجزائريين

كشفت آخر دراسة خاصة بالاجور في الجزائر نشرها الديوان الوطني للإحصاء أن الراتب الشهري الصافي في الجزائر باستثناء القطاع الزراعي.

والاداري قد بلغ 40 الف و325 دج سنة 2017 مقابل 39الف و901دج سنة 2016 مسجلة زيادة قدرت ب 1,06 بالمائة.

كما دقق التقرير في معدلات الاجور في القطاعين العمومي والخاص اين سجل القطاع العمومي متوسط صافي الراتب في حدود 56الف.

و200دج مقابل 33 الف دينار للقطاع الخاص المحلي سنة 2017

وبخصوص تصنيف الاجور حسب القطاعات فقد كشف التقرير أن قطاع المحروقات يوفر أعلى الأجور في الجزائر.

بمتوسط صافي راتب شهري بلغ 10,48 مليون سنتين .

متبوعا بالانشطة المالية كالبنوك و شركات التامين بمتوسط راتب شهري بلغ 6 مليون سنتيم .

لتأتي بعدها قطاعات انتاج و توزيع الغاز و المياه ب 4,55مليون سنتيم يليها قطاع الصحة ب 4.5 مليون سنتيم.

يليها قطاع الفندقة والمطاعم ب 33 الف و 600 دج ثم العقارات و الخدمات ب 33الف و400دج.

أما قطاع البناء فقد أحتل المرتبة الاخيرة في ترتيب متوسط صافي الاجور ب 30الف و700 دج.

للاشارة فان الدراسة مست 762 شركة منها 535 شركة عمومية و 227 شركة خاصة وطنية من مختلف الانشطة.