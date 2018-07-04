هذا هو مخطط الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات بوهران

سطرت مصالح الحماية لولاية وهران برنامجا خلال هذا الصيف لحماية المحيط الغابي من الحرائق عن طريق مخطط مدروس.

وبحسب مديرية الحماية المدنية فإن الخطة المراد العمل عليها تهدف إلى وضع وحدات

تدخل متقدمة جوارية متنقلة تتشكل من رتل مخصص لذلك.

وهذا على مستوى المحيط الغابي في مل من ارزيو وسيدي يبقى وقديل وكريشتل وجبل الأسود والمرجاجو والعنصر وبوسفر.

وبحسب بيان ذات المصالح فإن،فإن عمل وحدات التندخل سيكون بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات لولاية وهران.

وتجدر الإشارة، الى أن 85 بالمئة من الغطاء النباتي تقع على مستوى المناطق الساحلية للولاية وهذا من إجمالي 45 ألف هكتار.