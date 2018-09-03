هذا هو مخطط الشرطة الخاص بالدخول الإجتماعي والمدرسي في البليدة

أعدت مصالح أمن ولاية البليدة مخططا أمنيا على مستوى قطاع الإختصاص، تم من خلاله تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة بغية تأمين الدخول المدرسي.

حيث تم اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سلامة التلاميذ و تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال التركيز على برمجة دوريات راجلة و متنقلة.

تقوم بها كل من عناصر مصلحة الأمن العمومي و مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جميع المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تنصيب نقاط مراقبة ثابتة.

وهذا على مستوى الطرق المؤدية إلى جميع المؤسسات التعليمية المتواجدة بقطاع ولاية البليدة مع ضمان تسيير حركة المرور بجميع الطرق بغرض حماية التلاميذ المتمدرسين من حوادث المرور.

كما سطرت مصالح أمن ولاية البليدة برنامجا ثريا تحسبا للدخول المدرسي يهدف الى تلقين تلاميذ المدارس قواعد السلامة المرورية و مخاطر مختلف الآفات الاجتماعية.

وسيتم تعيين إطارات كفئة للتنقل إلى المؤسسات التربوية المتواجدة بولاية البليدة لإلقاء دروس توعوية لفائدة التلاميذ و الطلبة لتوعيتهم بالمخاطر التي تترصدهم خارج أسوار المؤسسات التعليمية.

تتمحور الدروس حول السلامة المرورية، أخطار استهلاك المخدرات،حماية البيئة، مخاطر الانترنت، و نصائح و ارشادات خاصة بحماية الطفل.

بالاضافة الى تحسيسس الأولياء بالمخالفات المتعلقة بنقل الأطفال على متن المركبات و الأخطاء التي يمكن للأولياء إرتكابها.