ينوي رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، إجراء تغييرات جوهرية على تشكيلة الجمعية العامة لإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وحسب مصدر”النهار أون لاين” الرسمي، فإن زطشي يهدف إلى نزع العضوية من رؤوساء الرابطات الولائية الـ48.

وتعويضهم برؤوساء الفرق الناشطة في القسم الثاني هواة، وهذا من خلال التوصيات التي سيخرج بها زطشي من إجتماعه بالأعضاء المساندين له.

و سيجتمع زطشي مع أعضاءه المساندين على هامش الندوة الوطنية لتطوير كرة القدم الجزائرية يومي 11 و 1 ديسمبر المقبل.

ليتم بعد ذلك عقد جمعية عامة إستثنائية لتطبيق التوصيات وجعل رؤوساء الفرق الهاوية الـ 48 أعضاء بدل رؤوساء الرابطات الولائية.

و يأتي هذا بعد عمل بعض رؤوساء الرابطات الولائية وبعض رؤوساء الفرق المحترفة الإنقلاب على زطشي على هامش نهائي السوبر.