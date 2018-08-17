هذا هو مخطط مصالح الشرطة لـتأمين يومي العيد بالبليدة

سطرت مصالح الأمن الوطني بالبليدة،وكباقي ولايات الجمهورية مخططا أمنيا محكما وإستثنائيا يهدف لضمان الأمن والسكينة خلال يومي عيد الأضحى.

يشمل المخطط وضع خطة متكاملة تشارك فيها مختلف المصالح العملياتية،من حيث الحرص على الإنسيابية المرورية وتعزيز أمن وسلامة المواطنين.

كذا يتم تسخير الدوريات المتنقلة والراجلة في الأمكان التي تشهد إزدحاما مروريا كأسواق الماشية والمراكز التجارية والمنتزهات.

إضافة الى أماكن التسلية والترفيه ومحطات النقل البري ومحطات النقل عبر السكك الحديدية ودور العبادة والمقابر إضافة الى توفير الظروف الملائمة لآداء صلاة العيد وتأمين التجمعات السكانية الكبرى.

وستعمل مصالح الشرطة، لاسيما فرق المرور والضبطية القضائية لتكثيف دورياتها عبر قطاع الإختصاص على مدار الساعة.

للإستجابة لنداءات المواطنين عبر الخط الأحضر 48-15 ورقم النجدة17 بغية تقديم المساعدة لهم خصوصا في الحالات الطارئة التي تستدعي سرعة التدخل.

وتغتنم مصالح الأمن الوطني على تحسيس مستعملي الطريق العام بغية غحترام قانون المرور،والإلتزام بقواعد السلامة المرورية والحفاظ على المحيط.