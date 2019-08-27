هذا هو مخطط مواجهة فيضانات الخريف والشتاء

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بإعداد مخطط للوقاية من الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية خلال فصل الخريف.

وحسب نص تعليمة ممضاة من قبل وزير الداخلية صلاح الدين دحمون تحوز “النهار أونلاين”على نسخة منها، فإن الولاة مطالبون بالشروع في التحضيرات لهذا المخطط.

ونصت الوثيقة على ضرورة التحضير الجيد لمواجهة هذه الظواهر نظرا لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية وأخطار صحية.

وأكدت مصالح وزارة الداخلية بأن الخطر الأكبر خلال هذه الفترة هو خطر الفيضانات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الأوضاع تضاعف من انتشار الاوبئة والانقطاعات في شبكة توزيع المياه والكهرباء.

كما تنجر عن هذه الفيضانات تلوث الأحواض المائية والمياه الشروب، وعرقلة أنظمة التنظيف.

كما تهدد هذه الأوضاع المناخية بحدوث أمراض الاسهال وتلوث الابار.

ودعت وزارة الداخلية إلى ضرورة اشراك كل القطاعات في هذا المخطط الوقائي، على أن تكون هذه الاجراءات على الصعيد المحلي والوطني.

وتتضمن هذه الإجراءات حملات تحسيسية، صيانة الوديان وشبكات الصرف الصحي والبالوعات، انشاء مفرغات للمخلفات الصلبة.

كما أمر وزير الداخلية بعدم ترك المخلفات المنزلية في الطرقات والمجاري المائية، والبدء في مشاريع تهيئة الوديان.

ودعت ذات المصالح إلى وضع أنظمة تنبيهية وتقديرية على مستوى المصبات الفرعية، للوديان المعنية بخطر الفيضان.

وفي إطار ذات المخطط الوقائي يستوجب إنشاء تخطيط محلي مشترك لتسريع إتخاذ الإجراءات اللازمة،.

كما شدد وزير الداخلية على ضرورةاستغلال الأراضي المخصصة لمشاريع التجهيز.

وتشمل إجراءات محاربة الفيضانات مخطط لتقليص الخطر على الأفراد و المباني، ووضع أنظمة تنبيهية في كل بلدية.

و في هذا الإطار، دعا دحمون إلى العمل من أجل حراسة كل مخطط حسب كل منطقة.

كما أمرت مصالح الداخلية بوضع خلايا على المستوى الولائي لمتابعة المعلومات الواردة من ديوان الارصاد الجوية.