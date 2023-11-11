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هذا هو مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجديد

بقلم نادية بن طاهر
هذا هو مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجديد
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عين رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.

ويشغل بوعلام بوعلام، منصب المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أشرف الشهر الماضي،  “يوم 12 أكتوبر 2023″، على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية. ومنهم السيد بوعلام بوعلام، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.

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