هذا هو مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مراد عجال، وزيرا للطاقة والطاقات المتجددة، وهو الذي كان يشغل منصب المدير العام لمؤسسة سونلغاز.

وكان مراد عجال، قد تولى عدة مناصب، حيث شغل منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتزويع الكهرباء والغاز “SADEG”.

كما تولى عدة مناصب أخرى، منها مدير التوزيع بمديريات تيسمسيلت، وسيبوس بولاية عنابة، وكذا سكيكدة.

وعُين عام 2010 على رأس مؤسسة الملكية العقارية للصناعات الكهربائية والغازية. ثم مديرا عاما لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الغازية والكهربائية سنة 2012.