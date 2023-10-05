قناة النهار هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية بقلم قناة النهار نشر في 05 أكتوبر 2023 - 14:46 صيد بحري شارك غرِّد أرسل 289 0 هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية رابط دائم : https://nhar.tv/9A0SA اقرأ أيضا الفرصة الثانية: شاب تتغيّر حياته بعد دخوله السجن بسبب نزاع حول الورث قناة النهار 22 سبتمبر صحة: إرتفاع عدد الولادات .. وتراجع تناول حبوب منع الحمل أبرز الأسباب قناة النهار 04 أكتوبر صريح جدا : بعد قرار الرئيس تبون رفع المنحة الجامعية..هكذا تفاعل الطلبة قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: عمود كهربائي وسط الطريق بالشلف .. راك فالجزائر ماتحيرش قناة النهار 01 أكتوبر صرخة أحمد عبر "النهار" تلقى تعاطف الملايين وتخرجه من العتمة إلى النور قناة النهار 30 سبتمبر المسيلة: توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة مع حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح وطلاسم قناة النهار 24 سبتمبر غليزان: إنتاج الأعلاف الخضراء.. البديل في ظل إرتفاع أسعار الأعلاف الجافة قناة النهار 29 سبتمبر الدرك الوطني يحجز 52800 قرص مهلوس "بريغابالين" بالوادي قناة النهار 30 سبتمبر الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين قناة النهار 04 أكتوبر وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار قناة النهار 25 سبتمبر