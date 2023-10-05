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قناة النهار

هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية

بقلم قناة النهار
هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية
صيد بحري
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هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية

رابط دائم : https://nhar.tv/9A0SA
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