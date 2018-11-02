هذا هو مطلب نقابات التربية خلال الدخول المدرسي المقبل

لا تزال نقابات التربية الوطنية تطالب بتحسين الظروف البيداغوجية بالمؤسسات التربوية وللأساتذة.

خاصة وأنها لطالما كانت النقطة السوداء التي تنغص الموسم الدراسي، بالإضافة إلى توظيف أساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة.

من جهته قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة الكناباست، أن مسألة التوظيف في قطاع التربية يجب أن ندعم المدارس العليا.

حتى تكون هي الأساس في التوظيف الخارجي الذي أصبح مشكلة في الدراسة، لأن المدارس العليا لديهم تكوين خاص.

والحد الأدنى للأاساتذة غير موجود، كما أن تحسين القدرة الشرائية للعمال ومستخدمي قطاع التربية والأساتذة هو المطلب الرئيسي للنقابات.

وأضاف لغليظ لعموري رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدي الإدارة العمومية سناباب، أن هنالك تدني ملحوظ في القدرة الشرائية.

وغلاء الأسعار أثر على جيوب المواطنين خاصة وأنهم عمال مستخدمي التربية لا يتقاضون 20 ألف دينار.

مشيرا إلى ضرورة مراجعة سياسة الأجور بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين.