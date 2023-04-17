هذا هو معدل الحياة للرجال والنساء في الجزائر

كشفت الدكتورة جميلة نذير نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أن معدل الحياة في الجزائر عند الرجال بلغ 77 سنة فيما بلغ عند النساء 78 سنة مقارنة بمرحلة الاستقلال. حيث متوسط العمر كان لا يتجاوز 52 سنة.

وأبرزت أن الوفيات عند الأمهات بعد الاستقلال تجاوزت 300 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة، في حين لم تتجاوز 48 حالة في الوقت الحالي. كما بلغ عدد الأطفال المتوفين غداة الاستقلال أكثر من 120 حالة وفاة لكل 100 ألف طفل مولود. فيما بلغت 25 حالة وفاة في الوقت الراهن.

وأوضحت الدكتورة خلال نزولها ضيفة هذا الاثنين على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن داء السكري بالجزائر. في انتشار كبير حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخصا. من بينهم الأطفال وكبارالسن أين تم توفير كل الإمكانيات للتكفل بهم. الأمر الذي يستدعي أيضا إرتكاز الاستراتيجية المسطرة على الوحدات القاعدية الأولية. وتدعيمها بالكفاءات خاصة وان الدولة قامت بمجهودات كبيرة من أجل تكوين الأطباء وبناء المستشفيات.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الجزائر استطاعت أن تقضي على العديد من الأمراض خاصة. حيث تجاوزت نسبة التلقيح عند الأطفال 95 بالمئة من خلال وضع استراتيجيات. للحد من انتشار الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مع ضرورة وضع استراتيجيات أخرى يتم من خلالها التقييم واستخراج النقائص والدروس.