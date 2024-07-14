هذا هو معدل القبول في العلوم الطبية

كشف علي شكري مدير التعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أنه تم إدراج بكالوريا رياضيات من أجل اختيار العلوم الطبية.

وأضاف علي شكري في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه سيتم العمل بالمعدل الموزون مثل السنة الفارطة وهو ما يعادل احتساب المعدل العام للبكالوريا والمعدل الموزون المحسوب من أجل توجيه الطلبة حول التخصصات المراد دراستها. مشيرا إلى أنه لايوجد أي تغيير لحد الساعة في شروط الالتحاق ماعدا تخصص العلوم الطبية التي أدرج بها بكالوريا الرياضيات في الاختيار الاولي.

وعن معدل القبول في العلوم الطبية، أضاف المتحدث. أنه سيكون فوق 15/20 وسيتم الاعلان عن المعدلات الدنيا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا ويتم توجيه الطلبة.

أما عن المدرسة الوطنية للأمن السبرياني، فالقبول بها يخضع لنفس الشروط. التي تتعلق بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرياضيات.