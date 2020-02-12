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هذا هو موعد أول لقاء للحكومة مع الولاة

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هذا هو موعد أول لقاء للحكومة مع الولاة
بقلم حبيبة محمودي

من المنتظر أن تجتمع الحكومة يومي الإثنين والثلاء القادمين، بالولاة في أول لقاء بينهم بالأخص بعد الحركة الأخيرة لرئيس الجمهورية.

وأكد وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء بالمجلس الوطني الشعبي في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أن أول لقاء للحكومة بالولاة سيكون الاسبوع المقبل.

وحسب ذات المتحدث فإن اللقاء الأول بين الحكومة والولاة سيكون يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

ويأتي هذا الإجتماع لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الأمم يويمي الإثنين والثلاثاء القادمين، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحوكة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772805

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