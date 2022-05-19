هذا هو موعد إعلان مبابي عن قراره النهائي بخصوص مُستقبله !

يترقب عالم كرة القدم على أحر من الجمر قرار النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بخصوص مُستقبله الكروي.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت اليوم الخميس أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيُعلن قراره يوم الأحد المُقبل.

كما أضافت ذات الصحيفة أن ذلك سيتم عبر حصة “تيلي فووت” التي تُبث في القناة الفرنسية “tf1”.

لينتهي بذلك مُسلسل مبابي إما بالرحيل صوب ريال مدريد الاسباني أو البقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي.