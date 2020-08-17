هذا هو موعد إقامة بطولة إفريقيا للمحليين في الجزائر

تحصلت الجزائر رسميا الييوم الإثنين على شرف تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين سنة 2022، وذلك في الفترة الممتدة بين العاشر من شهر جويلية والفاتح أوت.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين أنه تحضيرا للبطولة القارية، عُقدت جلسة عمل اليوم الاثنين بمقر وزارة الشباب والرياضة حضرها المدير العام للرياضة نذير بلعياط وممثلون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى مديري الشباب والرياضة للمدن التي ستستضيف النهائيات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة.

وأاضفت انه سيتم الإعلان عن مناقصة من أجل القيام بأعمال ترميم وتحديث للمنشآت الرياضية المختلفة التي ستستقبل مباريات البطولة الإفريقية حسب وضعية وحالة كل ملعب.

يُذكر أنّ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2020 كانت مقررة في أفريل الفارط بالكاميرون، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا إلى جانفي 2021.

وأتى إسناد الكاف شرف تنظيم (الشان) إلى الجزائر، علمًا أنّ (الفاف) سبق لها تقديم ملف الترشح في سبتمبر 2018.