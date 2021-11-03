هذا هو موعد إلتحاق المدرب الجديد لشبيبة القبائل

إتفق المدير الرياضي لفريق شبيبة القبائل كريم زياني مع المدرب التونسي عمار السويح على موعد إلتحاقه بالجزائر.

كما كشفت مصادرنا، أن المدرب التونسي سيلتحق اليوم الأربعاء، كما سينتقل مباشرة إلى مقر الفريق بتيزي وزو، أين سيطلع على كل صغيرة و كبيرة والتوقيع على عقده الجديد.

و من المنتظر، أن يقود خليفة المدرب هنري سطمبولي تشكيلته خلال مباراة نصر حسين داي في الجولة المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

يذكر، أن السويح يملك صورة جيدة لدى أنصار فريقه السابق الترجي التونسي الذي أشرف عليه في فترة إنتقالية و فاز على أكبر الأندية التونسية مثل النادي الإفريقي والصفاقسي و يناديه انصار “ليتوال” بـ “مدرب صاحب الـ 40 تمريرة”.