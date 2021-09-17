هذا هو موعد إنتاج لقاح “كورونافاك” الصيني في الجزائر

كشف وزير الصناعة الصيدلانية ، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، أن أولى كميات اللقاح المضاد لكوفيد-19 ” كورونافاك” سيتم انتاجها على مستوى وحدة الانتاج التابعة للمجمع العمومي ” صيدال” بقسنطينة يوم 29 سبتمبر القادم.

وأكد الوزير في تصريح أدلى به ل “وأج” اليوم الجمعة، أنه “يرتقب الشروع في الانتاج الفعلي للقاح المضاد لكوفيد-19 يوم 29 سبتمبر الجاري”، موضحا أن التوقعات تراهن على انتاج 1 مليون جرعة شهر أكتوبر القادم و مليوني جرعة شهر نوفمبر و ثلاث مليون جرعة شهر ديسمبر و أكثر من 5،3 مليون جرعة ابتداء من جانفي 2022 .

وأشار الوزير الى أن لقاح “كورونافاك” سيتم انتاجه على مستوى محطة الانتاج التابعة لمجمع “صيدال” بقسنطينة بالتعاون مع الشركة الصيدلانية الصينية “سينوفاك”، مضيفا أن القدرات الانتاجية لهذه الوحدة تقدر ب 320000 جرعة يوميا على مدار 8 ساعات أي ما يعادل (08) ثمانية مليون جرعة في الشهر.

في نفس الشأن، صرح الوزير يقول “لدينا دفتر أعباء لإنتاج 65 مليون جرعة سنويا وبالتالي يمكننا بلوغ هذا الانتاج دون الحاجة الى رفع القدرات الانتاجية (على مدار 16 ساعة) أو اللجوء الى وحدات انتاجية أخرى مطمئنا أن “الجزائر بإمكانها التوصل الى انتاج 200 مليون جرعة سنويا من خلال وحدة صيدال بقسنطينة”.

كما استرسل يقول أن “الجزائر تتوفر على قدرات صناعية و بشرية تمكنها من الاستجابة لحاجيات البلاد وحاجيات بلدان كثيرة من القارة الافريقية”.

وفي هذا السياق، ذكر بن باحمد أنه تم تكليف وزارته، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد محلياً من أجل “ضمان سيادتنا الصحية وتلبية حاجيات برنامج التلقيح الذي وضعته بلادنا”، مشيرا أيضًا إلى إمكانية “مساعدة الدول الصديقة في القارة لتتمكن من الاستجابة لبرامج التلقيح التي وضعتها”.

واشار بن باحمد الى أن وحدة إنتاج “صيدال” لديها “خبرة طويلة” في مجال إنتاج الأدوية المُعقمة، مضيفا أنه تم استلام المواد الاولية اللازمة لإنتاج هذا اللقاح نهاية شهر أغسطس الماضي، مما مكن من إطلاق عملية التصنيع والشروع في المراحل السابقة للإنتاج الفعلي للقاح، وفقًا للمعايير الدولية، لا سيما وضع المرافق اللازمة والتعقيم.

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية أن مشروع إنتاج لقاح “كورونافاك” في الجزائر بدأ منذ أربعة أشهر وتولت إدارته اللجنة المشكلة على مستوى وزارته، مؤكدًا أن هذه اللجنة تضم وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة الشؤون الخارجية ووكالة الأمن الصحي ومعهد باستور-الجزائر والعديد من الجامعيين من مختلف الجامعات الكبرى الجزائرية، بما في ذلك جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا التي تتمثل مهمتها في مرافقة مجمع “صيدال” في تحقيق هذا المشروع الإنتاجي.

كما ذكر بن باحمد بانه قد تم إبرام عقد الإنتاج في يونيو الماضي مع شركة “سينوفاك” الصينية، فيما توجه فريق تقني من هذه الشركة إلى الجزائر في يوليو للمصادقة على وحدة الإنتاج التابعة لمجمع “صيدال” في قسنطينة من أجل التمكن من التكفل بإنتاج هذا اللقاح.