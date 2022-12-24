هذا هو موعد الإعلان عن صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر

كشفت تقارير صُحفية سعودية، مستجدات المفاوضات التي جمعت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مسؤولي نادي النصر السعودي، لانضمامه لهذا الأخير.

وأكدت صحيفة “عكاظ” السعودية، توصل إدارة النصر السعودي، لاتفاق مع وكيل أعمال رونالدو، لانضمامه للفريق.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الصفقة، سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل.

وكشفت صحيفة “عُكاظ” السعودية، بأن الإعلان الرسمي عن اتمام هذه الصفقة، سيتم مطلع الأسبوع المقبل.