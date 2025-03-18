هذا هو موعد الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف بسوناطراك

أوضحت شركة سوناطراك في بيان لها اليوم عن تفاصيل سير عملية التصحيح وإعلان النتائج مسابقة التنظيف التي نظمتها في ديسمبر الفارط 2024.

وقد جرت المسابقة بين 29 ديسمبر 2024 و04 جانفي 2025، حيث شهدت مشاركة قياسية بلغت 181,162 متسابقًا، مما أدى إلى تمديد عملية تصحيح أوراق الامتحانات إلى ما بعد الموعد المحدد سابقًا. ومع هذا التحدي، أكدت سوناطراك أن عملية التصحيح مستمرة على قدم وساق.

وحرصًا منها على إبقاء المترشحين على اطلاع دائم، أعلنت سوناطراك أنها ستقوم بالكشف عن النتائج الرسمية للمسابقة الوطنية في نهاية شهر أفريل 2025.

من جانبه، شدد البيان على أن سوناطراك تلتزم التزامًا تامًا بالشفافية والمعايير الدقيقة في جميع مراحل المسابقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المشاركين.