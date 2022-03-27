هذا هو موعد التحاق منتخب الكاميرون بالجزائر

حدّد الإتحاد الكاميروني لكرة القدم موعد التحاق زملاء القائد فينسنت أبو بكر بالجزائر للدخول في تربص قصير استعدادا لمواجهة الخضر.

كما سيواجه منتخب الكاميرون الكتيبة الوطنية الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب من الدور الفاصل لتصفيات مونديال قطر.

كما كشف الإتحاد الكاميروني أن الكتيبة الكاميرونية ستنطلق اليوم على الساعة الثانية زوالا. بعدما أجرى المدرب ريغوبرت سونغ ولاعبيه حصة تدريبية صباحية خفيفة. بملعب جابوما.

ومن المنتظر. أن يحلّ المنتخب الكاميروني أمسية اليوم بمطار هواري بومدين بالعاصمة.

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