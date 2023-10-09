هذا هو موعد العطل المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024

نشرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الإثنين رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024/2023.

وحددت الوزارة عطلة الخريف (جميع المناطق) ابتداء من مساء الثلاثاء 31 أكتوبر إلى صبيحة الأحد 5 نوفمبر، بينما عطلة الشتاء (جميع المناطق) ستكون ابتداء من مساء الخميس 21 ديسمبر إلى صبيحة الأحد 7 جانفي 2024.

في حين ستكون عطلة الربيع (جميع المناطق) ابتداء من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا.

أما عطلة الصيف (جميع المناطق) بالنسبة للأساتذة ستكون إبتداء من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024.

وبالنسبة للإداريين، فإن عطلة الصيف تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتحدّد كالتالي:

أ- المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2024 مساء.

ب – المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2024 مساء.