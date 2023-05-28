هذا هو موعد انطلاق عملية التوظيف لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن موعد إنطلاق عملية التوظيف لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، بجميع المؤسسات الجامعية والبحثية في رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ باحث قسم ب.

حيث ستكون بداية من 5 جوان 2023، حسب ما جاء في بيان الوزارة على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

وأضاف ذات البيان، ان إعلانات التوظيف سوف تنشر عبر المواقع الرسمية للمؤسسات الجامعية والبحثية، على أن تتم عملية الترشح للمناصب المالية عبر المنصة الرقمية.

أما فيما يخص التوظيف عن طريق التعاقد بصيغته الجديدة للقيام بمهام التدريس أو البحث، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ستشرع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في فتح أبواب الترشح لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بدءا من التاريخ نفسه، على أن تتم العملية عبر منصة رقمية خاصة بكل مؤسسة.

وسيتم الإلتحاق بمهام التدريس والبحث، بالنسبة للفئات المذكورة أعلاه مباشرة مع الدخول الجامعي 2023-2024.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر ، اليوم الاحد، بالتوظيف فورا لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وفق مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصادق عليه في مجلس الوزراء السابق.