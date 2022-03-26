هذا هو موعد تسليم تذاكر لقاء العودة للمناصرين المتنقلين للكاميرون

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن موعد تسليم تذاكر مباراة العودة للدور الفاصل الثلاثاء القادم، الخاصة بالأنصار اللذين تنقلوا لدوالا.

وحسب بيان الوزارة اليوم، فإن عملية تسليم التذاكر للمناصرين اللذين تنقلوا للكاميرون ستكون يوم الإثنين 28 مارس القادم.

كما أضاف ذات المصدر، أن عملية تسليم التذاكر ستكون، على مستوى وكالات سياحة واسفار الجزائر التي تم شراء منها تذاكر الرحلة.

كما أوضح البيان، أن شرط الحصول على تذكرة لقاء العودة ستكون بتقديم جواز السفر.