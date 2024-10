هذا هو موعد توزيع جوائز “البالون دور” لسنة 2024

ستكون أنظار الجمهور الرياضي، وعشاق الساحرة المستديرة، موصبة اليوم الإثنين، اتجاه العاصمة الفرنسية باريس، أين سيتم توزيع جوائز “البالون دور” لسنة 2024.

وكشف الحساب الرسمي لـ”البالون دور”، على منصة “x”، اليوم الإثنين، بأن انطلاق هذا الحفل، سيكون بداية من الساعة التاسعة إلا ربع، بمسرح “دو شاتليه” بباريس.

وسيتم خلال هذا الحفل، الكشف عن هوية أفضل لاعب في العالم لسنة 2024 (رجال، سيدات)، بالإضافة لعدة جوائز أخرى فردية، وجماعية.

ويعد نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جينيور، من أبرز اللاعبين المرشحين لدخول قائمة الأساطير، والتتويج بجائزة “الكرة الذهبية” 2024.

— Ballon d’Or (@ballondor) October 27, 2024