هذا هو موعد صب أول راتب للأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية

كشفت مراسلة لوزارة التربية على ضرورة التكفل الإداري والمالي للأساتذة المتعاقدين الذين سجلوا على المنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف.

وأكدت الوزارة أنه ويتعين على مصالح مديريات التربية قبل 20 أكتوبر إنجاز مقررات التوظيف الجماعي وإيداعها لدى مصالح الرقابة الميزانياتية قصد التأشير عليها.

كما تقوم مصالح مديريات التربية مباشرة عملية التكفل المالي ودفع راوتب الاساتذة المتعاقدين بعد تأشير المقررات الجماعية، وتحديدا قبل 30 نوفمبر 2023.

هذا وتنتهي اليوم على الساعة 12 ليلا عملية ،إيداع الترشيحات، على ان يتم معالجتها آليا كل 5 ساعات،ليتم ترتيبها حسب الاستحقاق.

ومن المنتظر أن يتم إخضاع الناجحين لدورة تكوينية لمدة أسبوع، قبل استلام مهامهم عبر المؤسسات التربوية التي وُجهوا إليها.