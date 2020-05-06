هذا هو موعد عودة فيغولي للمنافسة الرسمية !!

كشفت اليوم الأربعاء الاتحادية التركية لكرة القدم عن تاريخ عودة الدوري التركي الممتاز المتوقف منذ قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الاتحادية التركية لكرة القدم أكدت أن “السوبر ليغا” ستعود بتاريخ 12 جوان 2020.

رئيس الاتحادية التركية لكرة القدم “نيهات أوزديمير” نشط اليوم الأربعاء ندوة صحفية قال فيها:”لقد قررنا استئناف البطولات المحترفة بتواريخ 12 13 14 جوان المقبل”.

ومن المقرر أن تلعب المباريات دون حضور الجمهور إلا في حالة واحدة وهي القضاء على فيروس كورونا المستجد قبل التاريخ المذكور.