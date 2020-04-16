هذا هو موعد عودة محرز للمنافسة الرسمية !

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن أندية الدوري الإنجليزي وضعت تاريخ 6 جوان كموعد لإستئناف المنافسة الرسمية.

وقالت شبكة ” ESPN” الأمريكية، وفقا لمصادر خاصة، إن أندية الدورى البالغ عددها 20 ناديًا استقرت على يوم 6 جوان كتاريخ مؤقت للعودة إلى العمل مرة أخرى، بعدما تم تعليق كل أنشطة الكرة فى إنجلترا منذ 14 مارس بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين تجرى الرابطة والأندية مناقشات منتظمة لمناقشة مستقبل المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن هناك تفاؤلا بعودة الدوري في جوان خلف الأبواب المغلقة، على أن ينتهي في أواخر أوت أو أوائل سبتمبر، ويبدأ بعدها مباشرة الموسم الجديد بعد راحة لأسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.