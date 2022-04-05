هذا موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، قرعة الدور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالعاصمة المصرية القاهرة، انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

كما سيتعرف ممثلي الجزائر شباب بلوزداد و وفاق سطيف عن منافسيهم في ربع نهائي المسابقة.

وتأهلت لربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، كل من الفرق التالية: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي من المجموعة الأولى.

الرجاء المغربى، وفاق سطيف من المجموعة الثانية، والترجي التونسي، شباب بلوزداد من المجموعة الثالثة.

ومن المجموعة الرابعة تأهل الوداد المغربى و بيترو أتلتيكو الأنجولي.

كما ستكون القرعة منقولة عبر قناة اليوتيوب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” و عبر قناة بي إين سبورت الإخبارية.