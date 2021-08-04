هذا هو موعد مواجهة الخضر أمام جيبوتي !

كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأربعاء عن موعد المواجهة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الجيبوتي في مستهل تصفيات منافسة كأس العالم قطر2022.

وحسب المصدر المذكور فإن مواجهة الجولة الأولى مُقررة يوم الخميس الثاني من شهر سبتمبر المُقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسيدخل زملاء القائد رياض محرز في تربص مُغلق بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بداية من ال31 أوت تحسبا لهاته المواجهة.

ومن المُقرر أن تُجرى مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب بوركينا فاسو خارج الديار يوم ال5 سبتمبر.