هذا هو موعد وضع ملفات سكنات “LPA” بالعاصمة.. وهكذا يتم التسجيل!

ستنطلق رسميا عملية التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي المدعم “LPA” عبر بلديات العاصمة الثلاثاء المقبل المصادف للفاتح من شهر أكتوبر.

وأعلنت المقاطعة الإدارية للرويبة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن التسجيلات ستكون بداية من 1 إلى غاية 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الوالي المنتدب للمقاطعة يعلم سكان بلديات رويبة، رغاية، وهراوة بانطلاق التسجيلات في الفاتح أكتوبر.

كما أن عملية التسجيل ستكون عبر الرابط “http://lpa.wilaya-alger.dz” أو الموقع الإلكتروني للولاية.

ودعت الراغبين في التسجيل إلى تفحص الموقع الإلكتروني وملأ إستمارة المعلومات كل حسب بلدية إقامته.