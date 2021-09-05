هذا هو موقع التسجيل الإلكتروني للراغبين في تأطير الإنتخابات المحلية المقبلة

تتيح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في تأطير مكاتب ومراكز التصويت الخاصة بالإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 27 نوفمبر المقبل، التسجيل عبر المنصة الالكترونية “حفاظ الأمانة”.

وذلك عبر الرابط التالي: https://services.ina-elections.dz/hofad_amana.

ويجب على الراغب في تأطير هذا الموعد الإنتخابي أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية لبلدية اقامته، وفي حال لم يكن مسجلا، فيمكنه التسجيل لأول مرة او تغيير بلدية الإقامة، إما بالتنقل إلى بلدية إقامته أو عبر المنصة الالكترونية للسلطة الوطنية على الرابط التالي: https://services.ina-elections.dz/، وذلك خلال فترة الممتدة من 05 سبتمبر الى غاية 15 سبتمبر.

الوثائق المطلوبة عند التسجيل:

– وثيقة اثبات الهوية.

– وثيقة اثبات الإقامة.