هذا هو موقف أويحيى حول إمكانية إقالة ماجر!!

رفض الأمين العام لـ”الأرندي”، أحمد أويحيى، التطرق للمشاكل التي يعيشها “الخضر” بقيادة الناخب الوطني، رابح ماجر، بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

ورفض الوزير الأول، الدخول في متاهات رياضية هو في غنى عنها حاليا، قائلا :”لست هنا لكي أزيد الطين بلة”.

ليُواصل ضاحكا :”أنا مثل جميع الجزائريين أتابع كُرة القدم بشغف، وأشاهد بعضا من مُباريات كأس العالم التي تُلعب حاليا وفقط”.

يُذكر بأن صاحب الكعب الذهبي، يبقى مُهددا بإقالة في أي لحظة، خاصة وأنه لا يُحقق الإجماع لدى الرأي العام الكروي المحلي.