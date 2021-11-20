هذا هو موقف سعدان بخصوص مواجهة المنتخب المصري في المباراة الفاصلة!

أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان أن مواجهة مصر ومالي في الدور الفاصل لن تكون في صالح الخضر بسبب قوة هذه المنتخبات.

وأكد رابح سعدان في تصريح للنهار -برنامج داخل الـ18- أن المنتخب الوطني سيكون في صالحه مواجهة منتخبات في المستوى الثاني من تصنيف الفيفا.

وقال: “لا يوجد أي منتخب سهل ، مهما تكن هوية المنتخب الذي سنواجهه، فنحن أحسن فريق في إفريقيا رفقة السنغال المغرب وتونس، والحظ الذي نملكه اننا لا نواجه أفضل المنتخبات لأنها تتواجد في التصنيف الثاني”.

واضاف: ” مواجه مالي ومصر لا تساعدنا كثيرا”