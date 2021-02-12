هذا هو موقف عمار بهلول من الترشح لرئاسة الفاف

كشف عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، بأن خيار الترشح لرئاسة الفاف، غير مطروح حاليا، خاصة في حالة ما أبدى خير الدين زطشي نيته في المُحافظة على منصبه.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”في حالة ما ترشح زطشي من جديد، فأسكون في صفه ومكتبه بكل تأكيد”.

وأضاف :”وفي حالة ما لم يترشح من جديد، فحينها سأرى ما الذي سأفعله”.

وألمح رئيس رابطة عنابة الجهوية الجديد، عن وجود امكانية لإستهدافه هرم مبنى دالي براهيم، في حالة انسحاب الرئيس الحالي.

يُذكر بأن زطشي، أكد مؤخرا، عن نيته في الترشح لخلافة نفسه، مُستهدفا الحصول على عهدة ثانية.