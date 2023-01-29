هذا هو مُخطط نقل الأنصار لملعب ميلود هدفي خلال مواجهة النيجر !

كشفت مديرية النقل لولاية وهران اليوم الأحد عن مُخطط نقل المُناصرين لملعب ميلود هدفي تحسبا لمواجهة المُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام النيجر.

حيث قررت مديرية النقل تخصيص 15 نُقطة نقل للأنصار على أن تنطلق العملية بداية من الساعة مُنتصف النهار.

كما سيتم ارجاع جميع الأنصار إلى نقاط التجميع المذكورة عقب نهاية المواجهة المُقررة بداية من الساعة الـ17:00.

ويواجه المحليين مُنتخب النيجر في مباراة الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بعد غدا الثلاثاء.

البيان الكامل: